В Останкинском районе открылась выставка о микробах в космосе

В Музее космонавтики открылась выставка «Микробы. Мы были первыми в космосе». Гости узнают, зачем микроорганизмы отправляют в космос, какие эксперименты с ними проводят на МКС, и увидят оборудование орбитальных лабораторий.
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