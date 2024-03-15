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  • наталья иваненко
    Наверно у всех по разному,окончили институт в Краснодаре,по распределению попали в Благовещенск,сначала жили в гостин...Не люблю я сказоч...
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Бедные злые люди

Бедные злые люди

У меня есть почти любимый рассказ. Самый «почти любимый рассказ». Почти – потому что Румата всё сделал правильно, а Аллан и Дерек не стреляли.

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Комментарии
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ММ
Никого не жалко!!!
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19 час.
Ринат Ахметуллин
Поганые хохлоублюдкифашисты...
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12 час.
Юрий Золотарев
Жалеть НЕлюдей?? Которые с удовольствием орали &quot;херроямславу&quot;?? &quot;Славу&quot; палачам и детоубийцам Волыни и их последышам??? Судый день для них близится!! И это - СПРАВЕДЛИВО!!
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