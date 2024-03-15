У меня есть почти любимый рассказ. Самый «почти любимый рассказ». Почти – потому что Румата всё сделал правильно, а Аллан и Дерек не стреляли.
Бедные злые люди
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М
ММ
Никого не жалко!!!
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19 час.
Ринат Ахметуллин
Поганые хохлоублюдкифашисты...
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12 час.
Юрий Золотарев
Жалеть НЕлюдей?? Которые с удовольствием орали "херроямславу"?? "Славу" палачам и детоубийцам Волыни и их последышам??? Судый день для них близится!! И это - СПРАВЕДЛИВО!!
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9 час.
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