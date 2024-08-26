Лев Лещенко которому государство оплатило 36 млн на лечение, купил элитное жилье. На квартиру деньги есть, а на лекарства нет?

ВС Вадим Скоробогатов Совесть и наш (так называемый БОМОНД)...Две вещи не совместные.Хамство иинаглость для них...это счастье.

Татьяна Кибишева Зоя вы это, Лев Валерьянович.... Я не думаю, что ваши сверстники среди шоу-биза и народа поймут вас. Мне неприятно видеть вас на экранах ТВ.