Лев Лещенко которому государство оплатило 36 млн на лечение, купил элитное жилье. На квартиру деньги есть, а на лекарства нет?

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Совесть и наш (так называемый БОМОНД)...Две вещи не совместные.Хамство иинаглость для них...это счастье.
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3 час.
Татьяна Кибишева
Зоя вы это, Лев Валерьянович.... Я не думаю, что ваши сверстники среди шоу-биза и народа поймут вас. Мне неприятно видеть вас на экранах ТВ.
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3 час.
Семен Демин
А на лечение детей с онкологией у государства денег нет. И это социальное государство!?  Нет, это государство нуворишей, где люди делятся на касты, есть люди и есть рабочий скот.
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3 час.

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