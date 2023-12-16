Комплекс РЭБ передали подразделению омича, обратившегося к Путину

Власти Омской области передали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подразделению омича Андрея Никишина, который обратился к президенту России Владимиру Путину на прямой линии и рассказал об их отсутствии.
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