Главе СК доложат по делу об осквернении могилы военкора Федорчака

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту повреждения в Крыму воинских захоронений погибших в зоне проведения спецоперации бойцов и военкора Александра Федорчака.
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