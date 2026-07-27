1760 семей потратили материнский капитал на жильё с начала 2026 года С июля 2025 года упрощён порядок выделения долей в приобретённом жилье.
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1760 семей потратили материнский капитал на жильё с начала 2026 года С июля 2025 года упрощён порядок выделения долей в приобретённом жилье.
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