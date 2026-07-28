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Контрафронт

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Пакистан: По меньшей мере восемь мирных жителей были убиты и еще несколько получили ранения в городе...

Пакистан: По меньшей мере восемь мирных жителей были убиты и еще несколько получили ранения в городе Нью-Мирпур, округе Мирпур, Азад Джамму и регионе Кашмир, ранее в тот же день после того, как силы безопасности, как сообщается, открыли огонь по протестующим.

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