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«Это грустно», – накануне родов беременная пятым ребенком Тарханова высказалась о поле будущего малыша

«Это грустно», – накануне родов беременная пятым ребенком Тарханова высказалась о поле будущего малыша

Глафира Тарханова многодетная мама. У нее четверо сыновей. Сейчас 40-летняя артистка беременна пятым ребенком.

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