«Важный вопрос – российский авиапарк»: Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ-2024 во Владивостоке Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ-2024 во Владивостоке.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Важный вопрос – российский авиапарк»: Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ-2024 во Владивостоке Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ-2024 во Владивостоке.
Свежие комментарии