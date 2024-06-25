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Царьград

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СК возбудил уголовное дело после нападения собак в детском лагере в Забайкалье

СК возбудил уголовное дело после нападения собак в детском лагере в Забайкалье

Следственный комитет Забайкальского края возбудил уголовное дело по факту нападения стаи бездомных собак на девятилетнего ребенка в детском лагере.

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