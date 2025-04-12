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Блеф Трампа сузился до противостояния с Китаем

Блеф Трампа сузился до противостояния с Китаем

@ REUTERS/Damir Sagolj Tекст: Дмитрий Бавырин Президент США Дональд Трамп приостановил боевые действия в «тарифной войне» против остального мира: сам ее начал, сам взял паузу на 90 дней, предложив переговоры.

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