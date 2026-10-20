В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила огласили приговор по уголовному делу о взрыве в жилом доме № 81 на улице Сибирской в 2024 году, когда погибли 11 человек.
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