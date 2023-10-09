Бойцы ВС РФ отбили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

Украинские боевики пять раз попытались атаковать ВС РФ на краснолиманском направлении, но все их попытки были сорваны российскими военными, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.
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