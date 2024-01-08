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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эксперт о драфте НБА-2024: «Игроки из первого раунда, вероятно, не были бы выбраны и во втором раунде в прошлом году»

«Многие игроки будут задрафтованны незаслуженно высоко, а организации будут пытаться расстаться со своими драфт-пиками.

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