Украинский продюсер Шефир назвал глупостью отмену русской культуры в стране

Сооснователь творческого объединения на Украине «Студия Квартал-95» Борис Шефир раскритиковал политику Киева против русского языка и культуры, а также отметил, что будущее страны видит рядом с РФ, а не в Евросоюзе.
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