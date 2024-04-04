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Украинский продюсер Шефир назвал глупостью отмену русской культуры в стране

Украинский продюсер Шефир назвал глупостью отмену русской культуры в стране

Сооснователь творческого объединения на Украине «Студия Квартал-95» Борис Шефир раскритиковал политику Киева против русского языка и культуры, а также отметил, что будущее страны видит рядом с РФ, а не в Евросоюзе.

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