«Об этом уже знает и наш враг». В Генштабе России назвали возможный срок завершения СВО

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com Сегодня 3,7K прочитали Заместитель начальника Главного военно-политического управления Генштаба, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал возможный срок завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.
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