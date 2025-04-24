Специалист Тригуб предложил популяризировать донорство с раннего возраста

Руководитель Центра поддержки студентов Сколковского института науки и технологий, участник проекта «Лидеры-Доноры» Клуба Лидеров России «Эльбрус» Борис Тригуб выразил мнение, что детям нужно рассказывать о пользе донорства и с раннего возраста объяснять значимость этого действия.
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