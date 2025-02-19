Член Совета Федерации России Алексей Пушков проинформировал о том, что державы Евросоюза никогда не решаться послать собственные Вооружённые силы на украинскую территорию, хотя их правительства постоянно озвучивают подобные планы.
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