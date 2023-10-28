КНДР выразила намерение расширять двусторонние отношения с Россией

КНДР видит цель в том, чтобы развивать и расширять отношения Пхеньяна и Москвы, выстраивать долгосрочные и стабильные контакты, заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, слова которой 28 октября приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).