КНДР выразила намерение расширять двусторонние отношения с Россией

КНДР видит цель в том, чтобы развивать и расширять отношения Пхеньяна и Москвы, выстраивать долгосрочные и стабильные контакты, заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, слова которой 28 октября приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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