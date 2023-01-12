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Аскаров вызван из АХЛ в «Нэшвилл». 20-летний вратарь еще не играл в НХЛ

«Нэшвилл» объявил о вызове вратаря Ярослава Аскарова из АХЛ. Таким образом, есть вероятность, что 20-летний россиянин дебютирует в НХЛ в гостевом матче с «Монреалем», который пройдет в ночь на пятницу.

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