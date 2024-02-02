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«Черные трансплантологи» из ВСУ: в Северодонецке нашли доказательства незаконных операций

«Черные трансплантологи» из ВСУ: в Северодонецке нашли доказательства незаконных операций

«Черные трансплантологи» из ВСУ: в Северодонецке нашли доказательства незаконных операций Евгения КомароваСиловики ЛНР обнаружили шокирующие свидетельства деятельности чёрных трансплантологов, связанных, по их утверждению, с украинскими войсками.

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