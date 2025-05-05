Конец курской авантюры. ВСУ отброшены за границу

Военно-политический обзор событий на украинском ТВД за период с 26 апреля по 2 мая 2025 годаНа прошлой неделе ситуация на украинском ТВД характеризовалась новыми ударами по тылам, изгнанием ВСУ из последнего удерживавшегося ими населённого пункта в Курской области и продолжением боевых действий в … .