МИД Армении: в тексте мирного договора нет пункта о "возвращении" азербайджанцев

Замминистра иностранных дел считает эту тему недостойной внимания.В проекте мирного договора, который готовят Баку и Ереван, не содержится пункта о так называемом "возвращении" азербайджанских беженцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Громкое дело: Главу азербайджанской диаспоры депортируют на родину. Мигранты грозят уехать вместе с ним
- "Задвухсотили" 60 командиров одним ударом: Ракета прилетела точно в штаб в разгар совещания на Херсонщине
- "Либералам лучше спасаться бегством": Первый день работы комбата Жоги на Урале. Вывод сделал Дугин
Свежие комментарии