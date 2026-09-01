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Бабье лето — 2026 в России: когда наступит, прогнозы для Москвы и регионов

Бабье лето — 2026 в России: когда наступит, прогнозы для Москвы и регионов

Бабье лето в 2026 году может оказаться совсем не таким, как мы привыкли его представлять: вместо одного продолжительного периода тепла синоптики допускают несколько волн потепления, разделенных дождями и похолоданиями .

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