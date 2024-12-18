Инспекторы Росприроднадзора помогли найти нового хозяина для собаки, потерявшей своего владельца. Об этом рассказали в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
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