Медвежий угол
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Медвежий угол

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В Новой Москве иностранцы захватили поселок и обложили жильцов данью: прямая речь

В Новой Москве иностранцы захватили поселок и обложили жильцов данью: прямая речь

Рекомендуют "заткнуться и не вякать": Мигранты начали взимать "дань" с жителей посёлка в Новой Москве Фото: Царьград Мигранты захватили посёлок в Новой Москве и начали требовать с его жителей "дань" на регулярной основе.

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Комментарии
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СК
Сергей К
Лучше все-таки бандитов избегать. Они работают по заказу. Им сначала одних закажут. А потом закажут тех, кто заказал. Работа есть работа.
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3 час.
Виталий Кузнецов
Когда же силовики и местные власти работать начнут по этим уродам?
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2 час.
Валерий Козьменко
А вы у президента спросите, сколько он ерундой будет заниматься и делать вид что всё хорошо, получается, что ему плевать на народ?
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50 мин.

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