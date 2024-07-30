В Новой Москве иностранцы захватили поселок и обложили жильцов данью: прямая речь

СК Сергей К Лучше все-таки бандитов избегать. Они работают по заказу. Им сначала одних закажут. А потом закажут тех, кто заказал. Работа есть работа.

Виталий Кузнецов Когда же силовики и местные власти работать начнут по этим уродам?