«Много проектов»: Алиханов о росте торговли РФ и Индии

За последние пять лет взаимная торговля России и Индии выросла более чем на 300%. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI «Уже есть доказат...
- Память военкора «...
- Внучка экс-мэра С...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым