Родители школьников не получат дополнительный выходной 1 сентября

Депутаты Госдумы не поддержали законодательные инициативы на эту тему.Родители школьников не получат дополнительный выходной в День знаний, 1 сентября, депутаты Госдумы не поддержали законодательные инициативы на эту тему.
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