Мир близко подошел к ядерной катастрофе, поэтому нужно быть готовым ко всему, заявил 9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что он далеко не дурак и у него нет красных линий
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Глущенко
Правильно ! потому , что их у него вообще не должно быть и не было НИКОГДА.. Что сказать ? Молодец , наконец-то он так и не понял, что ТЯО ему не подарили , а только взяли земли в аренду у белоруссии ... ууухх.. как хочется начать 3 Мировую..
Ответить
6 час.
Александр Глущенко
И за Тихий океан , омывающий берега белоруссии тоже душа болит ...
Ответить
6 час.
Свежие комментарии