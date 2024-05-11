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Лукашенко заявил, что он далеко не дурак и у него нет красных линий

Лукашенко заявил, что он далеко не дурак и у него нет красных линий

Мир близко подошел к ядерной катастрофе, поэтому нужно быть готовым ко всему, заявил 9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Комментарии
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Александр Глущенко
Правильно ! потому , что их у него вообще не должно быть  и не было НИКОГДА.. Что сказать ? Молодец , наконец-то  он так и не понял, что ТЯО ему не подарили , а только взяли земли в аренду у белоруссии ... ууухх.. как хочется начать 3 Мировую..
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6 час.
Александр Глущенко
И за Тихий океан , омывающий берега белоруссии тоже душа болит ...
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6 час.

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