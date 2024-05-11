Лукашенко заявил, что он далеко не дурак и у него нет красных линий

Александр Глущенко

Правильно ! потому , что их у него вообще не должно быть и не было НИКОГДА.. Что сказать ? Молодец , наконец-то он так и не понял, что ТЯО ему не подарили , а только взяли земли в аренду у белоруссии ... ууухх.. как хочется начать 3 Мировую..