Как интересно: Бежавший из России экс-министр Никифоров был близок и к Чубайсу, и к Дворковичу

Бежавший из России экс-министр Никифоров был близок к Чубайсу и Дворковичу. Интересно то, что "золотой мальчик" из Татарстана в итоге в точности повторил судьбу скандально известного экс-главы Роснано.
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Может пора уже запретить чиновникам покидать Россию, если только их выезд не санкционирован сверху? Как-то слишком много чиновников высокого уровня фактически беспрепятственно выехали из России, да не просто выехали, а прихватив с собой не только огромные суммы наворованного, но и государственные секреты. И всех их предупреждали буквально за считанные часы? Вряд ли предупреждали разные люди. Один-два....Иначе можно подумать, что в силовых органах много гадов, готовых за деньги пособничать предателям Родины.