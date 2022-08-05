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Юбердо о 8-летнем контракте с «Калгари»: «Я предан этой команде. Буду отдавать все, что у меня есть, – и на льду, и вне его»

Джонатан Юбердо высказался о подписании нового контракта с «Калгари».  Сегодня 29-летний форвард подписал новое соглашение с «Флэймс» на 8 лет (максимальный срок) и 84 миллиона долларов (кэпхит – 10,5 млн).

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