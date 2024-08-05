Учёные приблизились к разгадке тайны отсутствия антиматерии во Вселенной

Международная исследовательская коллаборация BASE в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, возглавляемая профессором доктором Стефаном Ульмером из Университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе (HHU), достигла экспериментального прорыва в исследовании асимметрии материи и антиматерии во Вселенной.
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