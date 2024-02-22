Геологи сигнализируют о начале новой энергетической «золотой лихорадки»

Пока все занимаются построением «водородной экономики», создавая капиталоемкие мощности по производству «зеленого» (электролиз) или «синего» (риформинг с CCS) водорода, ученые внезапно стали говорить, что водород вполне можно добывать из недр.
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