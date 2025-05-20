Амосов и бетонная Кубань: как строить, не платить и быть неприкасаемым

Пока москвичи разбираются, где же теперь в Тушине можно будет жить, «Атлас девелопмент» молча спихнул свой пафосный долгострой «Атлас флоу» (всего-то каких-то 50 тысяч квадратов неясной мечты) на улицу Лодочную.
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