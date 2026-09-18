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The Eurasia Daily news agency

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The Russian Foreign Ministry announced an adequate response to the next anti-Russian sanctions

The Russian Foreign Ministry announced an adequate response to the next anti-Russian sanctions

The EU continues the illegal policy of unilateral restrictive measures against Russia. In response, the list of representatives of European institutions and member countries has been significantly expanded The EU and a number of countries supporting Brussels' anti-Russian policy are reported today, August 18, in a statement on the website of the Russian Foreign Ministry.

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