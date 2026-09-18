The EU continues the illegal policy of unilateral restrictive measures against Russia. In response, the list of representatives of European institutions and member countries has been significantly expanded The EU and a number of countries supporting Brussels' anti-Russian policy are reported today, August 18, in a statement on the website of the Russian Foreign Ministry.
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