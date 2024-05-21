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Царьград

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В Новосибирске чиновник, врач и налоговики стали фигурантами дел

В Новосибирске чиновник, врач и налоговики стали фигурантами дел

Прокуратура возбудила четыре административных дела на территории Ленинского района.В Новосибирске возбудили дела в отношении заместителя главного врача городской клинической поликлиники, замглавы администрации Ленинского района и двух заместителей руководителей территориального налогового органа.

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Комментарии
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Валерий
Милостива новосибирская фемида к таким категориям граждан.
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