В Новосибирске чиновник, врач и налоговики стали фигурантами дел

Прокуратура возбудила четыре административных дела на территории Ленинского района.В Новосибирске возбудили дела в отношении заместителя главного врача городской клинической поликлиники, замглавы администрации Ленинского района и двух заместителей руководителей территориального налогового органа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии