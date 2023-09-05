Сбежавших от мобилизации украинцев депортируют обратно: Зеленский готов отправить на передовую женщин, калек и психбольных

На Украине теперь даже психическое заболевание – не основание не служить и не умирать. А еще клинически вылеченный туберкулез, ВИЧ и еще целый набор болезней, вплоть до психических REUTERS ЕСЛИ БЫ БЫЛ ЖИВ ДМИТРИЙ "ПОТЕРЬ НЕТ" ТЫМЧУК Сейчас, наверное, уже мало кто помнит, но был в украинском информационном поле такой деятель – Дмитрий Тымчук.