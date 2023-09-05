СССР-Россия

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Сбежавших от мобилизации украинцев депортируют обратно: Зеленский готов отправить на передовую женщин, калек и психбольных

Сбежавших от мобилизации украинцев депортируют обратно: Зеленский готов отправить на передовую женщин, калек и психбольных

На Украине теперь даже психическое заболевание – не основание не служить и не умирать. А еще клинически вылеченный туберкулез, ВИЧ и еще целый набор болезней, вплоть до психических REUTERS ЕСЛИ БЫ БЫЛ ЖИВ ДМИТРИЙ "ПОТЕРЬ НЕТ" ТЫМЧУК Сейчас, наверное, уже мало кто помнит, но был в украинском информационном поле такой деятель – Дмитрий Тымчук.

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Комментарии
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J
Jubar
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16 час.
Александр Салтановский
Вот буквально вчера, на &quot;Место встречи&quot; максИмушка иУдушка Юсин, категорически заверил, что подобного не случится и &quot;просвещенная гейрОпа&quot; никого для могилизации выдавать не будет, прошло менее суток и появилась совершенно противоположная информация, что будут и даже уже начали пшеки выдавать, ну пшеки укруинцев даже за людей не считают, думаю что вскоре и другие подтянутся, могилизация должна быть полной!
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14 час.
М
Мария
Куда им деваться? Вот жили люди. Не по их воле произошла война. Убивать не хотят. Сдаваться? Свои же убьют в спину. Куда бежать? Не позавидуешь. Трагедия для нормальных людей. Убежали в Европу. И оттуда гонят.
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6 час.

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