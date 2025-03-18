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  • Вениамин
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В ходе поисков жертв серийного убийцы на свалке найдено второе женское тело

Канадская полиция подтвердила личность второй женщины, чье тело было выброшено на частную свалку недалеко от Виннипега серийным убийцей, который охотился на женщин из числа коренного населения и прятал их тела в мусоре.

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