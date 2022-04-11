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Машина скорой помощи сбила мужчину в Нижнем Новгороде

Машина скорой помощи сбила мужчину в Нижнем Новгороде

ДТП случилось в Ленинском районе в 22:15. Согласно информации, 47-летний водитель скорой с включенными проблесковыми маячками ехал в районе дома № 52 по проспекту Ленина и сбил человека, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

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