Машина скорой помощи сбила мужчину в Нижнем Новгороде

ДТП случилось в Ленинском районе в 22:15. Согласно информации, 47-летний водитель скорой с включенными проблесковыми маячками ехал в районе дома № 52 по проспекту Ленина и сбил человека, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.