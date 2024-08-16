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Территориальная оборона: FPV-дрон, управляемый студентом, может быть эффективнее, чем автомат в руках ветерана

Территориальная оборона: FPV-дрон, управляемый студентом, может быть эффективнее, чем автомат в руках ветерана

06.08.2024 вооружённые силы Украины (ВСУ) начали вторжение на территорию Российской Федерации. То, что изначально походило на заход на нашу территорию усиленных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), постепенно превратилось в полноценную войсковую операцию со стороны противника.

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