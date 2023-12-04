По делу ОПС проходит 14 обвиняемых и 240 потерпевших

Как стало известно “Ъ”, в Пресненском суде Москвы начался процесс по делу четырнадцати предполагаемых участников организованного преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на телефонных мошенничествах.
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