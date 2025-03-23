Песков ответил на вопрос о тайных переговорах Путина и Трампа

Песков не исключил, что у Путина и Трампа могли быть неофициальные контакты Представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трампом могли провести переговоры, помимо объявленных официально.
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