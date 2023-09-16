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«Интер» – фаворит дерби с «Миланом», а BetBoom дарит до 7000 рублей новым клиентам

«Интер» принимает «Милан» в 4-м туре чемпионата Италии. Миланские клубы набрали на старте сезона по 9 очков, выиграв по 3 своих матча, и занимают первое и второе места в таблице Серии А.

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