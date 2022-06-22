Мы соседи по планете

4 058 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    похожесть, как говорится, плюс-минус лапоть.... или - притянуто "за уши"Назад в будущее: ...
  • Sergey Ivanov
    Там, где идет грызня за власть, закону лучше помолчать. Вас вот почему- то не возмущает, что самая демократическая в ...«Неудобный» Сувор...
  • Samarium
    Многие люди в России еще до конца не поняли, что сейчас, именно сейчас решается вопрос: быть России суверенным , неза...Главная задача Ро...

Изотопы азота указали на высокое положение мегалодона в цепи питания

Изотопы азота указали на высокое положение мегалодона в цепи питания

Зубы мегалодона на реконструированной челюсти Gunnar Ries Amphibol / Wikimedia Commons Исследователи проанализировали содержание стабильных изотопов азота в зубах мегалодона и пришли к выводу, что он занимал очень высокий трофический уровень.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх