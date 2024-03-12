Жена актёра "Уральских пельменей" опубликовала его фото после конфликта в метро

Ксения показала, как выглядит её супруг Дмитрий Соколов после инцидента в метроСегодня стало известно, что полиция начала проверку из-за конфликта в метро, участниками которого стали подростки и актёр шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов.