Жена актёра "Уральских пельменей" опубликовала его фото после конфликта в метро

Ксения показала, как выглядит её супруг Дмитрий Соколов после инцидента в метроСегодня стало известно, что полиция начала проверку из-за конфликта в метро, участниками которого стали подростки и актёр шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов.
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