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"Дайте оружие!": За Россию может подняться ещё одна многомиллионная армия

"Дайте оружие!": За Россию может подняться ещё одна многомиллионная армия

АРМИИ РАЗНЫХ СТРАН ПРОСЯТСЯ В СВО: МНОГОМИЛЛИОННЫЙ КОЗЫРЬ РОССИИ ПРОТИВ НАТО Гегемония Запада в мире дряхлеет на глазах - это явственно видно по проявившемуся несогласию стран мира с санкционным ударом по России.

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Комментарии
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С
Станислава
Вовочка, ты нищий? А работать не пробовал, или руки не из того места растут?
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13 час.
Вячеслав Дегтярев
ты ТВАРЬ...............
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11 час.
Юрий Наконечный
ключевое замечание : &quot;Мы пожинаем плоды благодеяний Советского Союза, но пора уже делать и что-то своё&quot;
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9 час.

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