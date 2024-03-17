ВС РФ ликвидировали пункт дислокации батареи ЗРК IRIS‑T в Одесской области

РИАМО - 17 мар. За сутки российские военные проведенными ударами поразили места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункт временной дислокации батареи ЗРК IRIS-T в Одесской области, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
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