2024-й год станет годом гражданской войны на Украине?

Политолог Олег Соскин предрек начало гражданской войны на Украине. Он отметил, что уже сейчас идет раскол общества по линии военкомы-мобилизованные, когда мужчин призывного возраста против их воли хватают на улицах, вылавливают в спортзалах и парикмахерских, скручивают и силой отправляют на передовую.
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