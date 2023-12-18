2024-й год станет годом гражданской войны на Украине?

Политолог Олег Соскин предрек начало гражданской войны на Украине. Он отметил, что уже сейчас идет раскол общества по линии военкомы-мобилизованные, когда мужчин призывного возраста против их воли хватают на улицах, вылавливают в спортзалах и парикмахерских, скручивают и силой отправляют на передовую.