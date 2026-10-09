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«Можешь выключить перед походом к бабушке»: в США изобрели чернила для «волшебной» татуировки

«Можешь выключить перед походом к бабушке»: в США изобрели чернила для «волшебной» татуировки

В США изобрели татуировку, «выключаемую» фонариком.Американские ученые изобрели чернила для татуировок, которые можно включать, выключать, а также менять их цвет.

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