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В Белоруссии предложили избавиться от слова "президент"

В Белоруссии предложили избавиться от слова "президент"

Кандидат на должность президента нашёл альтернативное наименование должности.Кандидат в президенты Белоруссии Сыранков предложил переименовать должность главы государства.

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